Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Eygi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından öldürülen Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Eygi açıklaması
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Türk asıllı Ayşenur Eygi'yi öldürdü

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Türk asıllı Ayşenur Eygi'yi öldürdü

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Cumhurbaşkanı , Batı Şeria'da İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi'nin tarafından öldürülmesi hakkında bir mesaj yayınladı. 

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

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