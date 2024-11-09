Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

Son dakika haberi! Bugün, Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.