Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü kutladı. Erdoğan, Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.
Son dakika haberi! Bugün, Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.
Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/69q3T7v0J4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 9, 2024
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