Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü kutladı. Erdoğan, Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği
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Son dakika haberi! Bugün, ’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü.

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

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