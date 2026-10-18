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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

18.10.2026 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı
Anadolu Ajansı

Erdoğan: "Gardaşım Aliyev ile tasa ve seviçte biriz."

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kutladığı bir mesaj yayımladı.

 

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 

"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."