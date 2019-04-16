Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 30. yılında andı.
Erdoğan, Yeten'in vefatının 30. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, "Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 30. yılında andı.