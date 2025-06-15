Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı , "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın 'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."

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