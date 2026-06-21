Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı
21.06.2026 20:46
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.