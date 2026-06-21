Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü ’nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.