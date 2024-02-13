Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği

Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de yer aldı.

Her iki görüşme de basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

MISIR'A GEÇECEK

Cumhurbaşkanı yarın da Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.

Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah Sisi ile bir araya gelecek.