Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan, Dubai temasları kapsamında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı.
Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de yer aldı.
Her iki görüşme de basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.
MISIR'A GEÇECEK
Cumhurbaşkanı yarın da Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.
Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah Sisi ile bir araya gelecek.
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