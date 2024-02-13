Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Ülkeleri'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili görüşmelerde de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: "İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: "İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor"

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Cumhurbaşkanı , Dubai'de Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, Dubai temasları kapsamında ilk olarak Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği - 1

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği - 2

Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de yer aldı.

Her iki görüşme de basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

MISIR'A GEÇECEK

Cumhurbaşkanı yarın da Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.

Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah Sisi ile bir araya gelecek.

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