Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

YEREL SEÇİM MESAJI



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Seçim takvimimiz ilerliyor. Temayül yoklamalarımızı bir demokrasi ikliminde tamamladık. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Temayül yoklamalarıyla istişarelerle adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz de çalışmalarına başladı. Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Çok daha yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız. Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi. Kara tren türküsünü şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. (CHP'li belediyeler) Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar. Panoları yenileme dışında başka işleri yok, İstanbul geçmişi mumla arar oldu.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİ

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırladık kendisi ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

''EKONOMİDE DENGELERİ TEKRAR KURMANIN VAKİT ALDIĞI BİR GERÇEKTİR''

Yeri geldiğinde kendimizi zorlama pahasına ne yapılması gerekiyorsa onu yerine getirmekten çekinmedik. Ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Bunun için sabırla ve kararlılıkla ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz.''

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Beştepe'de 1 saat süren bir görüşme yapmıştı.