Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Tatar'a bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



KURBAN BAYRAMI MESAJI



Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."