Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Tatar'a bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Tatar'a bayram tebriği

Erdoğan telefon görüşmelerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

MESAJI

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

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