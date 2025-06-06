Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Tatar'a bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
KURBAN BAYRAMI MESAJI
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."
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