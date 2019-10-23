Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Bahçeli'nin evindeki görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın bugün Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti.
71 yaşındaki MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası üç haftalık dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.
14 Ekim Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. 2 gün sonra ise Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşılmış, bu fotoğraflarda Bahçeli'nin sakalını kestiği görülmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Temmuz'da da Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.
VİDEO: BAHÇELİ'NİN PARTİ GENEL MERKEZİNE GELDİĞİ ANLAR