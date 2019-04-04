Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyede bulundu.
Erdoğan, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKEŞ PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in vefatının 22. yılı dolayısıyla Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÖLÜMÜNÜN 22. YILINDA ANILDI