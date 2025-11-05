Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür
05.11.2025 12:47
Son Güncelleme: 05.11.2025 13:32
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Erdoğan, dünkü konuşması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın dayanışma içinde yoluna devam ettiğini söyledi.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmayı "tarihi" niteleyen Erdoğan, "Başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli konuşmasında Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarını kesin bir dille reddetti. Muhalefete yüklenen Bahçeli, "Çatlak var demekten bıkmadılar." dedi.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ittifakta çatlak iddialarını kesin bir dille reddetmişti.
AK Parti ile aralarında görüş ayrılığı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Çatlak var demekten bıkmadılar. Biz çeliğe su verdikçe, vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça CHP'den, yarım porsiyon aydınlardan, yorumculara, bir kısım köşe yazarlarıyla papatya falı açıyorlar." demişti.