Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın dayanışma içinde yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmayı "tarihi" niteleyen Erdoğan, "Başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.