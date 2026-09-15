Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü mesajı
15.09.2026 13:53
Son Güncelleme: 15.09.2026 14:00
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum.”