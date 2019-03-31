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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap ediyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Biz sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz başka bir yerde asla. Davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili cumhurbaşkanlığı mahalli idareler seçimlerinden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. 16 büyükşehir 24 il 538 ilçe 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı AK Parti iktidar mı? Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime şükranlarımı sunuyorum.



Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin seçim sonuçları Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış olmamız olarak görüyorum. Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumun borcudur. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. YSK neticeleri açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa yapacağız. Netice alırız veya almayız. Her olanda hayır vardır. Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. İstanbul'da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya baş baş. Halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti'ye vermiş.''



İŞTE SEÇİM SONUÇLARI