Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
08.05.2026 19:16
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü.
Görüşmenin, ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliklerinin arttırılması açısından önemli olduğu belirtiliyor.