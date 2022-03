Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için 5 günlük diplomasi çalışmalarında bulunacak.



Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinden itibaren uluslararası arenada yoğun temas trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le çalışma yemeğinde bir araya gelecek.



Çankaya Köşkü'ndeki yemekte savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra bölgesel etkileri ele alınacak.



Erdoğan TSİ 18.30'da ise ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşecek. Bu görüşmenin gündemi de Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.



DİPLOMASİ TRAFİĞİ ANTALYA'DA DA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Erdoğan'ın forumdaki gündemi de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak çalışmalar olacak.



Erdoğan'ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

ZELENSKİY VE PUTİN'LE YAPILAN GÖRÜŞMELER



Erdoğan, 24 Şubat sabahı Rus ordusunun başlattığı Ukrayna topraklarına yönelik saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy ile ikinci görüşme 26 Şubat'ta yapıldı. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, 4 Mart'ta Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 Mart'ta telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Putin'e, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.



Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.



DİĞER LİDERLERLE TEMASLAR



Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda telefonda görüştüğü liderler:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko,

Hollanda Başbakanı Mark Rutte,

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen,

İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda,

Kanada Başbakanı Justin Trudeau,

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu,

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel

Öte yandan Erdoğan, Ankara'da konuk ettiği Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir teatisinde bulundu.

