Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haberler - NTV Haber 16.11.2021 - 13:02 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 13:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

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, samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in 'daki evini ziyaret etti.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ettiği ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

Cumartesi günü aileyle telefonla görüşen Erdoğan, taziyelerini bu kez yüzyüze iletti.

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NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, iş için İstanbul'a gelmişti. Geçtiğimiz hafta salı günü Ataşehir'de Can Göktuğ Boz isimli cani tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü.

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