Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başarıyla tamamlanan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/3OzJCcXENG — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2022