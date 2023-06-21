Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için anayasa değişikliği çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Yasama Dönemi'nin ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım.'' açıklamasını ''Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. CHP Genel Başkanı değil 16'lı, 160'lı masa da kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz.'' sözleriyle eleştirdi.

Muhalefete başörtüsü için anayasa değişikliği çağrısında da bulunan Cumhurbaşkanı, ''Eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım.'' dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle kazanmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran dava arkadaşlarımam teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz ortaklarımız da olağanüstü çabalar harcadı. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurmuş olduğumuz ittifakımızı seçimlerle daha da güçlendirdik.

KILIÇDAROĞLU'NA ''16'LI MASA'' YANITI

İradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza minnettarlığımızı özellikle ifade ediyorum. Bu seçimlerde tüm gözlerin Türkiye'ye döndüğünü gördük. Dün yine İslam dünyasından bir ülkenin ismini vermeyeceğim temsilcisi ziyaretime geldi dedi ki 'Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99.' Ne diyorlar 6'lı masa şimdi ne diyor 'Gerekirse 16'lı masa.' Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez bu millet irade eser hizmet ister. Yalanla dolanla bir yere varılmaz.

''160'LI MASA DA KURSA SANDIKTAN MİLLETİN TOKADINI YEMEKTEN KURTULAMAZ''

CHP Genel Başkanı değil 16'lı, 160'lı masa da kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz. Bu masaya ben kumar noter masası demedim diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı basiretsiz ve neticesi de ortada. İki tane belediye başkanı ile seçim öncesi sürekli dolaştınız. Şimdi nerede onlar?

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım.

''UÇKURU KAPTIRMIŞSINIZ''

Dürüst değilsiniz uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Küresel güç odaklarından aferim alabilmek adına LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız.

''BAY BAY KEMAL SİZ LGBT'CİSİNİZ''

Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok.

''EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE MAZHAR OLDUK''

Sandık sonuçları Anadolu irfanın hafife alınmaması gerektiğini tekrar hatırlatmıştır. Birileri hazmetmekte zorluk çekse de karşımızdaki tablo şudur; cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 52,18 oy oranı ile büyük bir zafer elde ettik. Ezici bir çoğunlukla milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar olduk. Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili kazandık. AK Parti 2002'den beri sandıktan birinci çıkma rekorunu korumuştur.

''KENDİ İÇ MUHASEBEMİZİ YAPIYORUZ, HATAMIZ VARSA DÜZELTECEĞİZ''

Mazeret aramadan hele hele vatandaşı suçlama gafletine düşmeden kendi iç muhasebemizi açık yüreklilikle yapıyoruz. Bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebe sürecimizi neticelendireceğiz. Eksikleri giderecek hatamız varsa düzelteceğiz. Muhalefetin sandıktan çıkan sonuçları değerlendiip gereğini yapmaktan başka yolu yoktur.



''BABA-OĞUL ARASINDAKİ TAHT MÜCADELELERİNİN BİZİM AÇIMIZDAN KIYMETİHARBİYESİ YOK''

Baba-oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan kıymetiharbiyesi yoktur. Birisi baba olmuş birisi oğul olmuş. Bize ne. Zaten su alan geminin dümenine o gelmiş bu gitmiş hiçbir anlam yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Türk siyasetinin nereye evrildiğini bir türlü göremediler.



''HALKA TEPEDEN BAKAN FAŞİST ZİHNİYET KABUK DEĞİŞTİREREK VARLIĞINI KORUMAYI BAŞARDI''

İktidarı ve muhalefetiyle, söz konusu vatanın birliği olunca farklılıkları bir kenara bırakabilmeliyiz. Halka tepeden bakan faşist zihniyet kabuk değiştirerek varlığını korumayı başardı.



''TETİKÇİ KALEMLER BUGÜN ZEHİRLİ DİLLERİNİ SAHİPLERİNE ÇEVİRMİŞTİR''



Son tartışmaların daha öncekilerden bazı önemli farkları var. Bu fark muhalefetin besleyip büyüttüğü canavarla kendisinin de yüzleşmek mecburiyetinde kalmasıdır. Tetikçi kalemler bugün zehirli dillerini sahiplerine çevirmiştir. Masadan kısa süreli kalktığında ittifak ortaklarına yaptığının aynısına bugün kendisi muhatap oluyor. Rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceğini kendilerine anlattık. İkazlarımızda haklı çıktığımızı görüyoruz.

''SİYASİ MÜCADELENİN ARTIK CENTİLMENCE YÜRÜTÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ''

Siyasi mücadelenin artık centilmence yürütülmesini temenni ediyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz işimizi yapacağız. Koltuklara yapışıp kalanlara inat kadrolarımızı sürekli yeniledik. Kadromuzu yaklaşık yüzde 65 oranında yenilemiş olduk.

''BAŞKALARI GİBİ BÖLÜNE BÖLÜNE DEĞİL PEKLEŞE PEKLEŞE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Bizansı çırak çıkaracak oyunları hepsi koltuk kapmaca yarışında tek tek sahneye konuyor. Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olanlar bugün birbirlerine demediğini bırakmıyor. Göreve gelirse ülkeyi barıştırmaktan bahsedenler şimdi kendi kavgalarına tutuştu. Nerede bunların genel başkanları? Parlamentoda bunlardan var mı? Yok. Ne zaman bunları bulacağız? Başkaları gibi bölüne bölüne değil pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



2023 yılının ikinci yarısında net asgari ücret tutarını 11 bin 402 liraya yükselttik. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde ara zammı gerçekleştirdik. Asgari ücret 2002 yılına göre reel olarka yaklaşık yüzde 312 artış göstermiştir. Bay bay Kemal yine bize kaldı bu iş diyor. Ne sana kaldı ya? Sen maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

''ENFLASYON KONUSUNDA KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ''

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz, ezdirmeyeceğiz. Seçim öncesi memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. 2022 yılı haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25'le sınırlamıştık. 2023 yılı temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın darbe üzerine bir anayasada yükselmesi mümkün değildir. Yeni Meclisimiz Türkiye Yüzyılı'nın kurucu olacaktır.''