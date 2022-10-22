Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifinde referandum önerisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan; Malatya'daki toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

Malatya'ya 2 bin 500 konut 500 iş yeri kazandırıyoruz. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık.

Toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin açılışını yapacağız.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 kilometrelik Hekimhan yolunu, 8 tüneli ve 14 köprüsüyle birlikte resmen hizmete alıyoruz.

Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik.

Milletimizin her bireyini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirecek altyapıyı kurduk.

Göreve geldiğimizde 76 üniversite vardı, şimdiye Türkiye genelinde 208 üniversite var.

Beş başlığımız var; yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve büyüme.

CHP Genel Başkanı, başörtüsü tartışmasını açtı. Biz kadınlarımızı başı açık başörtülü diye ayırmadık ama birileri bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil.

Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini Meclis'e gönderdik. Sapkın akımlara karşı ailenin de korunmasını içeren bir anayasa değişikliğinin hazırlığına başladı. Kabul edilirse önemli bir kazanım olmuş olacak.

Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin.

Biz bu zata seçimde karşımıza çık dedik, o ne anlamış biliyor musunuz sanki ben ona televizyona çık demişim.

Malata'dan bu zata sesleniyorum: Ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.