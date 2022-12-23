Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya terör tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nda katıldı.

''Bizim devlet geleneğimizin esasını 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu oluşturur. Devletin kurumların asli varlık sebebi insandır. Hiç şüphesiz devlet kendi içerisinde güçler dengesine sahiptir. Demokratik sistemin omurgasını oluşturan erkler arasında oluşan çekişmenin zararını toplum görmektedir. Bunların kendi içindeki uyum önemlidir''' diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet görevinin vatandaşlarına her alanda 1. sınıf hizmet vermek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yakın tarihe kadar bu konuda krizlerin acısını yaşadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan şöyle devam etti:

''Kimi zaman vesayet kimi zaman darbe olarak karşımıza çıkan sıkıntıları aşarken, bunlar bizi ekonomik seviyemizin altında bırakmıştır. Devlet ancak adalet sistemi içerisinde gelişir büyür. Adalet dağıtamayan devlet yıkılıp gitmeye mahkumdur. Hukukun üstünlüğünde oluşacak en ufak ihmal yasama ve yargıyı da etkileyecektir.

Sivil yargı, askeri yargı ayrımını ortadan kaldırdık. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yargının huzuruna sunduk. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, lekelenmeme hakkı, kişisel verileri koruma kurumu gibi pek çok reformu hayata geçirdik. Tüm bunlara ilaveten halkımızın tensipleri ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek güçler ayrılığını tam anlamıyla tesis ettik.



Bu süreçte kamuoyunun farklı kesimlerinin yakından takip ettiği tartışmalar da olabilir. Bu tartışmaların kendi mecrasında köpürerek sürdükten sonra neticeye bağlanacağına inanıyorum''

BATI'YA TERÖR TEPKİSİ

Batılı ülkeleri terör eylemleri karşısındaki tutumları üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı, ''Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında mevcudiyeti koruyor'' dedi.

Erdoğan, ''Suriyeli mazlumların feryatları Türkiye ve bir avuç kuruluş dışında kimsenin umurunda olmadı. Batılı ülkeler bu drama ancak mülteciler kapılarına dayandıklarına ses çıkarmışlardır. Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır" dedi.

Batılı ülkelerin insan hakları konusunda çifte standart uyguladıklarının söyleyen Erdoğan, bu konudaki tepkisini şöyle dile getirdi:

''Yunanistan'ın göçmenlere uyguladıkları artık bir vahşet olmuştur. Üstelik batıdan da bu konuya ilişkin bir ses çıkmıyor. Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini besleyenler, bize insan hakları konusunda ders veriyor. 15 Temmuz gecesinde 250 vatandaşımızı şehit eden teröristler bugün birçok Avrupa ülkesinde özgürce geziyor. Klasör dolusu belge ortada, ama barındığı ülkenin güvenlik birimlerinden FETÖ elebaşının malikanesinin kapısını çalan hala olmadı.

Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemekte hiçbir beis görmeyenler bizlere insan hayatının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Suriyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapı duvar olan kurumlar, sıra PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere gelince olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar''