Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ilk gününde liderlerle telefonda bayramlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de görüştü. Görüşmede Erdoğan, Filistin’de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Erdoğan'ın telefon diplomasisinde, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto da yer aldı. İki lider görüşmede karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini artıran adımların devam edeceği konusunda anlaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefon görüşmesi yaptı. Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığınının güçlenmesinden duyulan memnuniyeti Erdoğan dile getirdi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile olan görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması için gayretlerin devam edeceğini belirtti



Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile de görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazzeye yönelik saldırıları ele alındı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile devam etti. Erdoğan Filistin'deki insani krize dikkat çekti. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin, Filistin’in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini belirtti.



Erdoğan, Kırgızistanlı mevkidaşı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti’nin aralarındaki iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmelerinde liderlerin Ramazan Bayramını kutladı