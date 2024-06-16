Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke liderleriyle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve  Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefonda görüştü. Erdoğan, bayramın Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı , (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve  Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. 

BAE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının 'nı da kutladı.

SUUDİ ARABİSTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan’ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin ve tüm Suudi Arabistan halkının bayramını kutladı.

IRAK

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşının ve bütün Irak halkının bayramını tebrik etti.

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