Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayramda telefon diplomasisi

İlk görüşme NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile yapıldı. İki isim İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini ele aldı.



Litvanya'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde İsveç'in NATO'ya üye olup olamayacağı masaya yatırıldı.



ALMANYA İLE GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki görüşmede ise gündem ikili ilişkilerdi. İki ülke arasında ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.



Türkiye'nin AB üyelik süreci de görüşmede gündeme geldi. Ayrıca ilerleyen dönemde yapılması planlanan resmi ziyaretler konuşuldu.



TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ



Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de telefon diplomasisi yürüttü. İki isim, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri ve NATO Liderler Zirvesi'nde yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.

