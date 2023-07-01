Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayramda telefon diplomasisi

İlk görüşme NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile yapıldı. İki isim İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini ele aldı.
Litvanya'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde İsveç'in NATO'ya üye olup olamayacağı masaya yatırıldı.
ALMANYA İLE GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki görüşmede ise gündem ikili ilişkilerdi. İki ülke arasında ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.
Türkiye'nin AB üyelik süreci de görüşmede gündeme geldi. Ayrıca ilerleyen dönemde yapılması planlanan resmi ziyaretler konuşuldu.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de telefon diplomasisi yürüttü. İki isim, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri ve NATO Liderler Zirvesi'nde yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.
Erdoğan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri Hamed El Sani ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin de araların bulunduğu pek çok liderle de telefonda görüştü.
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