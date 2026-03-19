Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşları uyardı.

Erdoğan, trafik kurallarına azami ölçüde riayet edilmesini ve hatalara karşı dikkatli olunmasını rica etti.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan Bayramı’nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.