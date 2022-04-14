Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

Ankara'da bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde ''Cumhur İttifakı'' ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

İki ismin yapacağı görüşmede güncel gelişmeleri, 2023 seçimlerini ve seçim yasasını ele almaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.