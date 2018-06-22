Seçimlere iki gün kala İstanbul'da olan Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Üsküdar'da halka hitap etti.

Erdoğan'ın Üsküdar mitinginde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bedelliyle alakalı inşallah 24'ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur ama ben Bay Kemal gibi palavra atamam. Bay Muharrem gibi atamam. Genelkurmay Başkanımı çağıracağım, Milli Savunma Bakanımı çağıracağım, onlarla beraber oturacağız, konuşacağız ve nihai kararımızı da vereceğiz.



580 bin öğretmen atadık, bay Kemal ne kadar varsa hepsini alacağım diyor. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Osmangazi'den ne kadar acaç geçti. 13 milyon 384 araç geçti. Bay Muharrem fiyatı fazla diyor.

Üçüncü köprüden otomobil geçişi 13 lira. 7 yıl sonra devlete terk edilecek. Buranın parası sana fazla geliyorsa gel Demirel'in yaptığı birinci köprüden Özal'ın yaptığı ikinci köprüden geç. Bunlardan da memnun değilsen sandalla geç.

Bay Muharrem bizi kendisi gibi sanıyor. Biz beşer planında kimsenin huzurunda eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğildik. Eğitimde attığımız adımlarla beraber durmak yok yola devam dedik. Türkiye'de üniversitenin olmadığı il var mı? Bunların hepsini biz yaptık.

Bu CHP böyle bir şey yapabilir mi? Çıkmış ben fizik öğretmeniyim. Sen fizik öğretmeni olsan ne yaza. Dershane açtın, 10 öğretmenin SSK primini ödemedin. Bir memurla nasıl konuştuğunu gördünüz. Bunların hali bu. Bunlar bu ülkede cumhurbaşkanlığı yarışına giriyor. Pazar gününe iyi hazırlanmamız lazım.

Kürt kardeşlerime sesleniyorum. HDP'nin oyununa gelmeyin. Bunlar Kürtçü. Bay Muharrem ne yaptı, Edirne'de ziyaret etti. 53 Kürt kardeşimi öldürenler bunlar değil mi? Bunlar bizi bölmek, parçalamak istediler. Ezanımızı susturamayacaklar.

"GEREKİRSE YARIN SİNCAR'DAYIZ"



Erdoğan'ın Ateşehir mitinginde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Biz yola çıkarken dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Birincisi eğitim, ikincisi sağlık üçüncüsü adalet dördüncüsü emniyet.



Kitapları ücretsiz yaptık. Bizim zamanımızda kırtasiyeden parayla alamıyorduk. Bay Muharrem üniversiteyi ücretsiz yapacağız diyor, üniversite zaten ücretsiz.



75 üniversite vardı, şimdi 205 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Biz ilimde, irfanda bir yarışın içerisindeyiz.



Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: İdeolojik yaklaşımları bırakın. Ataşehir Belediye Başkanı'nın eşi burada bol bol daire sahibi oluyor. Demokratik bir şekilde bu hesabı sormak sizin hakkında. Ataşehir bu defa 2019 Mart'ına farklı hazırlanacak. Biz Belediye Başkanlığı'nı da CHP'den alacağız.



Çıkmış birileri TİKA'yı, AFAD'ı satacağım dedi. Daha ileri gitti MİT'i satacağım dedi. Öbürü kalkacağız hastaneleri satacağız. Ne gerek var yerli otomobile diyor. Bay Muharrem ne işin var senin BMW'de senin ne işin var, taklitçi. Biz yerli otomobili yapacağız.



Nuri Demirağ yerli uçak yaptı. Onun yaptığı uçağı siparişler almasına rağmen İnönü bu siparişlerin önüne geçti. O fabrika gaz ocağı fabrikasına dönüştü. Nuri Demirağ kahrından öldü. Ama biz şimdi uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz. Şimdi Akıncı'yı da yapıyoruz. Şu anda Kandil'e İHA'larla iniyoruz.



Kandil'e indik 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. İkinci bir adım daha attık terör örgütü toplantı halinde, İHA'lar SİHA'lar bunları tespit etti, uçaklar imha etti. Biz Afrin'e Cerablus'a gireceğiz dedik, Bay Kemal girmeyin dedi. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz gerekirse Sincar'da olacağız. Bizi kim rahatsız ederse gideriz vururuz.



IMF'e 23,5 milyar dolar borç vardı sıfırladık. İmar barışına müracat edenlerin sayısı bir milyonu geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ SİSTEMİ ANLATTI



"SIKIYSA ŞEHİR MERKEZİNE GELİN"



Erdoğan'ın Maltepe mitinginde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Bunlarda yalan var, talan var, hakaret var, iftira var. Size gelirlerse sizin yaptığınız ne var diye sor. Ben yerli ve milli otomobil diyorum, Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Ben elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum.



Ama bunun dünyadan haberi yok. İşte bu gelsin devletin memuruna küfür etsin. Dinlediniz mi? Ne diyor şimdi montaj diyor. Sevsinler senin montajını! Gerçekler ortada senin cibiliyetin ortada. Yalancının mumu... Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.



Bay Muharrem Yalova'da dershane işletiyordu. 10 öğretmenin SSK primini dahi ödemedi. Onların SSK primini ödemeyenler bu Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Kemal ile Bay Muharrem'in arası çok iyi. Gel bakalım Muharrem diyordu pazardan sonra git bakalım Muharrem diyecek.



7 haziran seçimlerinde benim Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 53 Kürt kardeşimi öldürdüler. Bu adam şimdi cumhurbaşkanı adayı. Neymiş mahkum olmamış. Bay Kemal savunuyor. YSK burada vicdani davranmamışsa aynı yanlışı biz de mi yapacağız. Bu parti başka aday bulamadı mı? CHP'nin adayı ilk iş bunu Edirne'de makamında ziyaret ediyor. Hale bak hale.



Çıkmış birileri TİKA'yı, AFAD'ı satacağım dedi. Daha ileri gitti MİT'i satacağım dedi. TİKA'nın neye yaradığını bilmez. TİKA yatırımlarımızı organize eden medarı iftiharımız. AFAD, adeta Kızılay gibi. Nerede bir afet varsa oraya koşan bir örgütümüz. Kızılay'ı da sat.



Terörle mücadelede ne dedim ben? Bunların inlerine gireceğiz dedim. Bunlar Afrin'e girme dediler. Bay Muharrem Kandil'i vuramazlar dedi. Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Afrin'e girdik 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'liyi derdest ettik. Kandil'e ikinci operasyonda lider kadroları toplantı halindeyken uçaklarımız toplantının olduğu yeri vurdu. 35 teröristi toplantı halinde etkisiz hale getirdik. Bunlar lider kadro. Zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi. Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz Münbiç'e yerleşmeye başlayacak.



Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönmeyi arzu ediyor. CHP'nin derdi başka. Onların burada ne işi var diyor. Aynı durum bizim başımıza gelse ne olacak?



Bu HDP var ya, ne yapıyor? Güneydoğuda partimizin il ve ilçe başkanlarımızı tehdide başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz gelin sıkıysa şehir merkezine gelin. telefonla neden tehdit ediyorsunuz. Oradan telefonla il ve ilçe başkanımız tehdit etmekle olmaz."

OSMANLI TOKADI ATMAYA HAZIR MISINIZ?

Erdoğan Kartal'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar:



"Diğerlerinin İstanbul için Kartal için yaptıkları bir şey var mı? Bunlar hangi yüzle geliyorlar? Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? var mı hizmet? Bu sahili de biz yaptık derler. Kartallı kardeşlerim sahillerde rahat gezsin diye bu sahilleri biz yaptık. Pazar inşallah farklı olacak.



Bay Muharrem birçok yerlerde bir şeyler anlatıyor. Onun ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal'a olsun. Dershanede öğretmenlerin SSK primini de ödemiyor. Devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar... Bunlardan cumhurbaşkanı olur mu?

Pazar günü bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Genel başkanı ile arasında geçenleri görüyorsunuz. Gel bakalım Muharrem, git bakalım Muharrem. Martta belediye seçimleri var. Heralde bay Kemal belediye başkan adayı olacak değil. Bu seçimle beraber hem pazar günü cumhurbaşkanlığı noktasında sizden aldığımız icazetle, onayla yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal... Kartal'ı tekrar geri alacağız.



Sağlıkta çekilen çileleri biliyorsunuz. Şimdi durum nasıl? İlacınızı her eczaneden alabiliyor musunuz? Önceden böyle bir durum var mıydı? Bay Kemal SSK'da az çile çektirmedi. Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma. Ne yaptıracaksın? Onu söyle. Proje söyle. Bay Muharrem Sen ne yaptıracaksın onu söyledi. Memurlara gençlere tekme tokat mı gireceksin? Nasıl küfürler ettiğini biliyorsunuz, dinlediniz değil mi?"