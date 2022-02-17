Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere su tarifesinde indirim çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2023 ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı.Türkiye'nin önünü kesmek için siyasi ve ekonomik güçlerini sonuna kadar kullanıyorlar.

Milletimizin 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara vatandaşlarımız lehine değerlendirme yapılması talimatını verdik.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Belediye Başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.

"YUVARLAK MASADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Son günlerde Kılıçdaroğlu bize meydan okuyor. 'Karşıma çıkın' diyor. Biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık.

Bizim öyle yuvarlak masalarda işimiz yok. O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın.

2023'te milletimiz zatı da, temsilcisi olduğu projeyi de siyasetin tozlu raflarına kaldıracaktır.

"AVANTAJLARIMIZ DAHA FAZLA"

Biz ekonomide oynanan oyunların farkındayız. Sıkıntılarımız var ama sahip olduğumuz avantajlar çok daha fazla ve kıymetli. Cumhur ittifakı ile birlikte kalkınma mücadelesini tarihimizin en üst seviyesine çıkarmayı başardık. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

"SIKINTILARIMIZ GEÇİCİ"

Tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirmek. Biz de diyoruz ki; eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal. Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz. Bugün yaşanan sıkıntılar gelip geçici."