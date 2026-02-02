Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat’ını tebrik ediyor, Rabb’imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenirken de, İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ederken, huzur ve afiyet içerisinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e erişilmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın manevi duygularının ziyadeleştiği, gönüllerimizin iyiliklere ve güzelliklere yöneldiği bu mübarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.