Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı

Birleşmiş Milletler 'in kuruluşunun 80. yılı dolasıyla düzenlenen etkinliğe video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM kurulduğu 1945 yılından bu yana temel hedefleri olan küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararasaı işbirliğini geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza atmıştır." dedi.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kulllandı:



"Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adeleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti, olduğuna inanıyorum. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temelini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla BM'yi uluslararası barışı, refahı, dayanışmayı yeninde tesis edebilecek şekilde güçlendrerek geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız.

BMGK reformunu esas alan 'Dünya 5'ten Büyük' şiarimızı yinelemek suretiyle daha adil bir dünya mümkün diyoruz. Üye ülkeleri BM'yi dünyanın umudu haline getircek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum."