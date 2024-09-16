Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' paylaşımı

Erdoğan, hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu Filistin halkına destek veren 'boykot' temalı videoyu paylaştı.

Filistin'e destek yürüyüşleri, boykot ürünler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombalı saldırıların görüntülerinin yer aldığı video kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Erdoğan, videoyu şu sözlerle paylaştı: "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

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