Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de corona virüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.



Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk tarafından karşılandı.

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği önünde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarına seslenen hitap eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Şu anda AB'de gerek konsey gerek komisyon gerek NATO Genel Sekreteri ile görüşmelerimiz var. İnşallah Türkiye-AB ilişkilerini çok daha güçlü noktaya taşıyalım istiyoruz. Derdimiz şu, sizler bizim Avrupa'daki elimiz ayağımız, duyan kulağımızsınız. Biz sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizler de bizim için Cumhur İttifakı'nın eli ayağısınız. Cumhur İttifakımızı büyük tutacağız, sağlam tutacağız. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Aman ha corona virüse dikkat. Aman dikkat edeceğiz. Bize düşen nedir? Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Ellerimizin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor. Dikkat etmiyorlar ama biz dikkat edeceğiz. İnşallah corona virüsünden kurtulalım. Bir an önce insanlık bu vebadan kurtulur inşallah."

UĞURLAMADA TOKALAŞMA OLMADI