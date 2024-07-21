Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da çıkan yangınlar dolayısıyla Bulgar halkı için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı

Erdoğan, ülkesinin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verilen destek dolayısıyla 'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Bulgar mevkidaşının mesajını alıntı yaptığı paylaşımında, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

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