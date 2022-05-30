Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara tehdit tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 160. yıl dönümü programında konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik sözleri vardı.

"Biz birilerinin yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya asla çalışmadık çalışmayız" diyen Erdoğan, "Anayasal güvence altında kamu görevlilerini tehdit etmek ve iktidara direnmeye çalışmak faşist ve darbeci zihniyet yansımasından başka şey değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ağzından çıkan sözden de davranıştan da haberi olmayan mazur tipler ne bizim ne kamu görevlilerinin muhatabı değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Sayıştay, hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Sayıştay, hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değil, hukuka rehberlik eden bir yardımcısıdır. Sayıştay, çıkardığımız kanunlarla daha da güçlenecektir.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi sürdürdük. Amacımız Türkiye'nin hukuk devleti vasfıyla 2023 hedeflerine ulaşmasını temin etmektir.

Türkiye demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda 1 asırlık yol katetti. Dünyanın birçok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar çok atılımı nasıl yaptığımızı soruyorlar.

Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimleri sadece açık arama şeklinde yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı yaklaşımlara ve siyasi projelere ihtiyacı var.