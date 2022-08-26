Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruzun 100'üncü yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.08.2022 - 21:29 | Son Güncelleme : 26.08.2022 - 22:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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