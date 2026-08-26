Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz 'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Anadolu’nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz’un 104’üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum.” dedi.