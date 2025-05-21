Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs 1864'teki Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya’dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.