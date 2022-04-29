Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP'li Özel'e 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in 26 Nisan'da Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.



Özel'in, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu ifade eden Aydın, şöyle devam etti:



"Kamuoyunda 'Gezi olayları' olarak bilinen hadiseler kamu görevlileri dahil olmak üzere onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, birçok kamu binasının ve iş yerinin tahrip edildiği, kamuya ve özel kişilere ait mallara zarar verildiği, cebir ve şiddet kullanılarak meşru hükümetin devrilmeye çalışıldığı hadiselerdir. Gerek amacı gerekse tercih edilen yöntemler itibariyle birçok suça vücut veren bu hadiselerin adli makamlar tarafından soruşturulması ve kovuşturulması kadar tabii bir şey olamaz. Hiçbir demokratik hukuk devleri, şiddet içerikli yönetmelerle, seçilmiş meşru hükümetin devrilmesine müsamaha göstermez. bu nitelikteki eylemlere adli ve idari olarak müsamaha göstermek demokratik hukuk devletinin bizatihi inkarı anlamına gelmektedir."



Özel'in dava konusu beyanlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmadığına dikkat çeken Aydın, "Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır. Sonuç olarak dava dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın Özgür Özel'den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Gezi Parkı davasında kararın açıklanmasının ardından mahkeme önünde açıklama yapan Özgür Özel, "Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi'yi yeniden yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. And olsun'' diye konuşmuştu.