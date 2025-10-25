Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ, ÜLKEMİZİ YABANCILARA ŞİKAYET TURLARI DÜZENLİYOR"

Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye'yi yabancılara şikayet turları düzenlediğini söyledi.

Erdoğan "Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık." dedi.

"JAKOBENLERİ SEMTİMİZE UĞRATMADIK"

Cumhurbaşkanı, "Bugüne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Jakobenleri semtimize uğratmadık. Varsa hatamız eksiğimiz bunları gidererek durmak yok yola devam diyoruz. Millete hizmette dargınlık yoktur." diye konuştu.

"BU HAREKET, ERDEMLİLER HAREKETİDİR"

"AK Parti yolunu da yönünü de milletin belirlediği partidir." diyen Erdoğan "AK Parti'ye cesaret veren milletimizin çelikten iradesidir ve duasıdır. Elde ettiğiniz her başarıda gözü yaşlı anaların duası vardır. Bu hareket, erdemliler hareketidir." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR YERDE TÜRKİYE'SİZ BİR DENKLEM KURULAMIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikası ve savunma sanayii ile içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüştüğünü belirterek şöyle devam etti:

"'Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor.' dediler, 'Türkiye oyun dışına itiliyor.' dediler. Bütün iddialarında duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan biz olduk. Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: SABIRLIYIZ, SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE MENZİLE YÜRÜYORUZ



Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, "Terör musibetinden ülkemizi kurtardık mı? Terör bataklığını 86 milyon ele ele verip hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız." diye konuştu.