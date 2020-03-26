Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüse karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 23:48 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 23:50

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.

Erdoğan iletisinde, "Koronavirüs salgınının, insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği sancılı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaştı.

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