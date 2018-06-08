Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara, araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

''SÖZDE MİLLETİN İTTİFAKINA 24 HAZİRAN'DA DERSİNİ VERECEĞİZ''

Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersini vereceğiz. Bölgemizde emniyet barış ve istikrar tesis edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz millet olarak kuvvetini mazluma değil zalime kullan diye Hacı Bektaş-ı Veli'nin geleneğinden geliyoruz.

''KENDİLERİNCE TEZGAH KURUYORLAR''

Kimse Türkiye'yi eskinin o krizli günlerine geri döndüremez. Muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için, kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz boşuna bunlara milli irade hırsızları demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir teklifleri projeleri yok. Sözde İnce dördüncü köprüyü de ben yapacağım diyor. Sen neyi yapacaksın? Dikili ağacınız yok.

''SEN UYUYOR MUSUN?''

Miting meydanlarında yapacağım edeceğim dedikleri vaatlerin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik. 18 yaş altı diyorlar ki ücretsiz yapacağız. Ya sen uyuyor musun ya? Başbakanlığım döneminde biz her doğanın 18 yaşa kadar sağlık sigortası olduğunu biz söyledik ve bunu yaptık. Milletin huzuruna çıkmadan önce ev ödevlerini dahi doğru düzgün yapmıyorlar.

''TERÖR KONUSUNDA DOĞRU DÜZGÜN TEK BİR İFADE YOK''

Beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade yok. Sayın İnce'den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne'deki o Kobani olayında 53 tane Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir onu ziyaret etmek suretiyle farklı bir şey elde edeceğini sanıyor. Bunlarda bolca yıkım var.

''YIKAMAZSIN. NEYİ YIKIYORSUN?''

Biz yapacağız onlar yıkacağız diyorlar. Yıkamazsın. Neyi yıkıyorsun? 29 Ekim'de dünyanın en büyük havalimanını açıyoruz.

''O APOLETLERİ ONLARA MİLLET TAKTI''

Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz. O apoletleri onlara millet taktı. Benim katılmış olduğum toplantı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun bir iftar yemeğidir. İsmail Metin Paşa oraya Malatya'nın protokolünden olan bir isim olarak katılmıştır.

''EY MUHARREM SEN ÇIRAK BİLE OLAMADIN''

Ben başkomutanım. Bay Muharrem önce bunu öğren sen çırak bile olamadın. Bunlar Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyetindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de aynı şeyi söylüyor.

''GEREKİRSE SİNCAR VE KANDİL'E DE GİRERİZ''

Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız.

''16 SENEDE NEVŞEHİR'E 7,2 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK''

16 senede Nevşehir'e toplamda 7,2 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bay Kemal 'Çiftçiler aç' diyor. Çiftçilere 1 katrilyon destek verdik.''