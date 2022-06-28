Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Arkın için bir taziye mesajı yayımladı.



Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun."



Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan bizim kahramanlarımızı canlandırdığı filmleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun."



Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu #CüneytArkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan “Bizim kahramanlarımız”ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/wRepOdiKs6 — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 28, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayımladı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki mesajında, "Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

