Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 11:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye

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Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

'ın usta oyuncusu 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı , Cüneyt Arkın için bir taziye mesajı yayımladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan bizim kahramanlarımızı canlandırdığı filmleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki mesajında, "Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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