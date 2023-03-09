Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunlarıyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.



Buradaki sohbet sırasında depremlerin ardından bölgeye 2 kez gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin ilk hali ve son halini hatırladığını ifade etti.



Erdoğan, arama kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkarılan çocuklara su şişesi kapağıyla su verdiğini söyledi.



Depremde kolunda kırıklar oluştuğunu ve tedavi sürecini anlatan Hülya Çelebi de "AFAD hemen geldi, ellerinden geleni yaptılar. Koluma platin taktılar, şu anda ağrım yok. Eskiye göre çok iyiyim." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu da Hülya Çelebi'nin fizik tedavi sürecini takip edeceklerini belirtti.