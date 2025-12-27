Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere: Sizi asla yalnız bırakmayacağız

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından başlatılan inşa seferberliği tamamlanıyor.

Deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerinin yapımı bitti.

Doğuş Grubu'nun Hatay Valiliği ile yeniden inşa ettiği Hatay Meclis Binası ile aslına uygun inşa edilen Habib-i Neccar Camii de bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Törene katılan isimler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "105 bin 179 konut köy evi ve iş yerini daha depremzedelerimize teslim ediyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bugün ayrıca toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım eser ve hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede ter döken 200 bin mimar, mühendis ve emekçi kardeşimizle bugünlere ulaştık." dedi.

“SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN KIVANCINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabırla şefkatle tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla beraberce sardık. Bugün alnımız ak başımız dik bir şekilde sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru kıvancı ile sizin ve aziz milletimizin huzurundayız." diye konuştu.

“TÜM SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN BUGÜNLERE GELMEYİ BAŞARDIK”

Erdoğan şunları söyledi:

“Siz bize güvendiniz, inandınız, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de size layık olmak adına ne gerekiyorsa yaptık. Zorlukları birlikte aştık, yaralarımızı sabırla şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum 23 yıl boyunca emanetine hıyanet etmedik size ve milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık."

Muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı." diyen Erdoğan “Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. 'Hükümet bu enkazın altında kalır.' diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık.” ifadelerini kullandı.

"SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdoğan şöyle devam etti:

“Biz yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf oy vermedi diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Şimdi hiçbir ortalıkta yok, deprem turistleri yok evleri mültecilere verecek diyenler yok. Devlet ile milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok ama biz buradayız sizlerle beraberiz. Kardeşlik, zor günde belli olur diyerek afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabbim ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız."

"DEPREM FATURASI 150 MİLYAR DOLAR"

14 milyon vatandaşın deprem felaketinden etkilendiğini söyleyen Erdoğan "Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik. Depremzedelerimizin imdadına koştuk." diye konuştu.