Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle telefonda görüştü. İki lider görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

SİYASETTE HAREKETLİ GÜNLER

Siyasi geçen hafta oldukça hareketli günlerden geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi’ne iade-I ziyarette bukunup, Özgür Özel’le bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir açıklama gelmişti. Bahçeli açıklamasında, “AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir.” demişti.

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ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ASLA DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İspanya ve İtalya temaslarını tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sayın Devlet Bey’in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir.” ifadelerini kullanmış, Cumhur İttifakı’nın duruşundan taviz vermeyeceğini söylemişti.

BAHÇELİ: BİZDE ÇATLAMA OLMAZ, KAYA GİBİYİZ

Kurban Bayramı sabahı, bayram namazı sonrası gazetecilere konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli ise son açıklamasında, “Cumhur ittifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz.” şeklinde konuşmuştu.

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