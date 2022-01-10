Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan din eğitimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin sanayileşme konusunda geri bırakılması kötü niyetli bir senaryodur. Kalkınma yarışına girdiğim,iz ülkeler hızla gelişirken biz ekonomik olarak geri kalmışlığa mahkum edildik. Köy Enstitüleri gibi denemeler ideoloji yükleme aracı haline getirildiği için hüsranla sonuçlandı.

28 Şubat zihniyetinin hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı kat sayı uygulamasının olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz. Anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz çıkmaza sürüklendi. Ülkemizin tepesinde kara bulutlar dolaşıyor. İnsanlarımızın geleceğe dair umutları zayıflıyordu. Türkiye'yi 4 ana unsur üzerinde yükseltmeye karar verdik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet... Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.

Eğitimin ikinci plana atılmasına izin vermedik. Hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık.Kız öğrencilerimize yönelik baskıcı uygulamaları kaldırarak eğitime katılımlarını artırdık. Kız ve erken çocuklarımız eşit olarak eğitime erişebilir durumdadır. Bazı çevrelerin kız çocuklarının eğitime ulaşmasıdan rahatsızlık duyduğunu biliyoruz.

İkna odaları ve kat sayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Burada dikta hevesleri yeniden depreşenlere uyarıda bulunmak istiyorum. Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz. İstihdamın artırılması için mesleki eğitime önem veriyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikalarımızın sonuçlarını görebiliyoruz.

HEDEF ÖĞRENCİLERE ASGARİ ÜCRET

Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere eğitim imkanı sağlayacağız. Mesleki eğitim merkezindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unun ödenmesini sağlayan düzenleme tamamlandı. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz. Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.



