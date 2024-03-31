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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploması görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploması görüşmeleri

Cumhurbaşkanı 'ın diplomasi trafiği sürüyor.  

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ile ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

HOLLANDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak’ın birliğini güçlendirmesi ve NATO’nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak’ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye’nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi.

ÖZBEKİSTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev’e teşekkür etti.

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