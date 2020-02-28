Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

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ERDOĞAN-BORİSOV GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Borisov'un görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.

ERDOĞAN-ORBAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

ERDOĞAN - VON DER LEYEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye’de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınmış, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.