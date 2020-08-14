Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye tepki: Büyükelçimizi geri çekebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.



Cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değindi.

Erdoğan, Yunanistan'dan gelebilecek olası tacizlerin yanıtsız kalmayacağını söyledi.

"Bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden biri. Bu sivil gemilerimize yapılacak saldırıyı cevapsız bırakamayız" diyen Cumhurbaşkanı, "Dün böyle bir durum söz konusu oldu, Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam ederse cevabını misliyle alacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmeyi anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayın 23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sayın Merkel ile bu konuları dün konuştuk. Bizden ricası 23'ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar neticesinde bu işi yumuşatıp korumacı anlayış içerisinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Sayın Merkel benden sonra Miçotakis ile bir görüşme yaptı. Umarım onu bizim söylediğimiz çizgiye çekmiş olur."

İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ

Erdoğan'a ABD arabuluculuğunda İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma da soruldu. Süreçte Suudi Arabistan'ın yanlış adımları olduğunu belirten Erdoğan, "Abu Dabi yönetimi ile ilgili adımlarımız olabilir. Büyükelçimizi geri çekme gibi bir durumumuz olabilir" diye konuştu.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ

Cumhurbaşkanı dolardaki hareketliliğe ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu hafta içerisinde ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bunlar yeni ataklar değil. Aynı operasyonları bize yaptılar, devam ediyorlar. Türkiye bu konuda güçlüdür, yere sağlam basmaya devam edecektir."