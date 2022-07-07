Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev yaptığı hastanede hasta yakınının silahlı saldırısında hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Haberler - NTV Haber 07.07.2022 - 14:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı , Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, doktor Ekrem Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

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